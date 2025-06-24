Саммит НАТО в Гааге: Европа выбирает между пушками и маслом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня в Гааге открывается саммит НАТО, который обещает быть самым коротким за всю историю подобных мероприятий. Он должен утвердить решение о повышении военных расходов стран блока до 5 ; от ВВП. Британская BBC в свяи с этим размышляет нс тему: «Может ли этот саммит НАТО стать самым значимым со времён холодной войны?»

«В то время как мир с затаённым дыханием ждёт, что будет дальше после того, как США нанесли прямые удары по ядерным объектам Ирана, президент США Дональд Трамп во вторник прибудет в Нидерланды на саммит НАТО. Это будет первая встреча Трампа с НАТО после переизбрания. Ранее он резко высказывался о том, что члены альянса бесплатно пользуются гарантиями безопасности США. Европейские союзники отчаянно пытаются доказать, что он ошибается. Они надеются убедить его не выводить американские войска и силы с континента», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отношения с Европой были настолько напряжёнными с момента возвращения Трампа в Белый дом — из-за торговых пошлин и других вопросов — что несколько недель назад мы даже не были уверены, что он появится на этом саммите», — заявил ВВС один высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

«Учитывая, что Россия и Китай следят за проявлениями слабости Запада, это было бы катастрофой», — добавил он. Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте спланировал этот саммит с учётом интересов Трампа. «Он стремился польстить ему, согласившись на значительное увеличение оборонных расходов, чтобы показать: европейцы теперь готовы брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. Рютте также надеялся, что, сосредоточив внимание участников встречи исключительно на финансовых вопросах, удастся избежать конфликтов или перепалок между Трампом и его европейскими союзниками», – добавляет ВВС.

Но этот тщательно выстроенный план может рухнуть, предупреждают британцы. В зависимости от следующего шага Ирана, главнокомандующий США может в последний момент предпочесть остаться в Ситуационном центре в Вашингтоне.

Если он всё же приедет в Европу, как ожидается, как можно будет обойти вниманием тему Ближнего Востока, учитывая масштаб происходящего? Это создаёт риск конфликта между президентом США и европейскими союзниками, которые выступают за дипломатию, а не за бомбардировки в отношении Ирана.

Как говорится в материале, Трамп любит победы и очень чувствителен. Он не захочет ощущать даже малейшее неодобрение на встрече НАТО.

Тем более что ему была гарантирована громкая победа: европейские страны согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП — ровно столько, сколько он требовал с первых недель своего президентства.

Однако Испания заявила в воскресенье, что добилась исключения из нового плана, что позже опроверг Рютте. Другие европейские союзники, которым и без того трудно изыскивать дополнительные средства на оборону, тоже возмущены.

Доверие Европы к США как к главному защитнику пошатнулось из-за, казалось бы, мягкой позиции Трампа в отношении Москвы и его давления на Киев, когда он пытался завершить конфликт на Украине.

К тому же в минувшую пятницу вечером, по словам одного из дипломатов, «можно было почти услышать, как скрипят зубы в европейских посольствах», после того как Трамп беззаботно оправдал цель в 5% по оборонным расходам, потребовав её от союзников, но освободив от неё самих США.

«Я не думаю, что мы должны, но думаю, что они должны. Мы так долго поддерживали НАТО… Поэтому я считаю, что страны НАТО обязаны — безусловно», – заявил тогда Трамп.

Пока неясно, подпишут ли США на этой неделе итоговую декларацию саммита, в которой Россия будет названа главной угрозой для НАТО, пишет также издание.

«Трамп может стать самым резким и непредсказуемым, но Трамп — далеко не первый президент США, стремящийся перенаправить военные приоритеты и инвестиции из Европы в другие регионы, в частности, в Индо-Тихоокеанский. Президент Обама чётко обозначил такую позицию ещё в 2011 году», – напоминает ВВС.

Пишет ВВС и о том, что Старый свет все еще сильно зависит в военном отношении от Нового. США хранят ядерное оружие в Италии, Бельгии, Германии и Нидерландах. В Европе размещены 100 000 боеспособных американских военнослужащих, из которых 20 000 находятся в восточноевропейских странах НАТО — их туда направил президент Байден после начала войны на Украине.

Континент мог бы компенсировать нехватку войск, особенно учитывая планы Германии и Польши значительно усилить свои сухопутные силы в ближайшие годы, отмечает ВВС. Но зависимость Европы от США гораздо глубже, отмечает Малкольм Чалмерс, заместитель гендиректора Королевского объединённого института оборонных исследований.

Европа полагается на Вашингтон в вопросах разведки, наблюдения, авиации, а также командования и управления. США играют ключевую роль в НАТО, объединяя силы союзников.

Именно эти ресурсы особенно необходимы США в Азии, отмечает Чалмерс. Их вывод из Европы потребует огромного времени и усилий для восстановления.

«Намерения Трампа остаются неясными. Европейские лидеры недавно испытали облегчение, когда стало известно, что генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич займёт традиционно американскую должность Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Это расценили как подтверждение приверженности альянсу. Однако в Вашингтоне идёт пересмотр расходов на оборону. Новые заявления ожидаются осенью. Вряд ли США выделят дополнительные средства Украине. И весьма возможно, что 20 000 американских военных в Восточной Европе станут первыми, кого выведут с континента», – говорится в публикации.

Чтобы успокоить Трампа и одновременно не подставить под удар менее обеспеченных союзников, НАТО предлагает делить цель в 5%: 3,5% от ВНД на оборону и ещё 1,5% от ВВП на смежные вопросы — например, расширение портов в Нидерландах или инвестиции Франции в кибербезопасность.

ВВС отмечает: такой подход сближает европейские расходы с американскими, составляющими 3,4% ВВП — что само по себе является важным психологическим барьером, подчёркивает Камиль Гранд, бывший помощник генсека НАТО и эксперт Европейского совета по международным отношениям.