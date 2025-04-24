В менталитете «свидомых» украинцев настолько выражено подобострастие к Западу, что доходит до совершенно неуместных проявлений.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация для них действительно плохая в плане вооружений и личного состава. Они пытались, но у них действительно не получается с мобилизацией, с призывом в армию. Они всё ещё используют принудительный призыв с помощью полицейских и т.п.

Они пытались заманить 18-летних молодых людей, чтобы те добровольно записались, с помощью рекламной кампании, где обещали 24 тыс.долл. и бонус за вступление в армию.

А потом ещё какой-то странный ролик о том, сколько биг-маков можно купить в «Макдональдсе». Вы что, с ума сошли? Я просто подумал, что это, ну, знаете, их менталитет – даже в этом западный фетишизм!», – поразился Слебода.