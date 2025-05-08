С Путиным заискивают все. Он – единственный лидер, готовый на крайние меры – Арестович
И США, и Китай, и другие страны заискивают перед президентом России Владимиром Путиным, потому что он – единственный мировой лидер, который готов идти на крайние меры ради достижения целей. Сделать с этим ничего не в силах ни Дональд Трамп, ни Си Цзиньпин.
Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ни Зеленский, ни Путин близко не хотят двигаться по тому треку, который предлагает Трамп. Значит, Трамп зависит одновременно от Зеленского и от Путина. И пока он это осознает, приезжает Си Цзиньпин на парад, в котором будут шагать войска, которые воюют в Украине, по которому будут ехать ракетные установки, которые стреляют по Украине. Самолетики будут лететь над ним, которые бомбят Украину. И Трампу как-то неудобно, надо с этим что-то делать, а что? А делать нечего.
Знаете, почему так заискивают с Путиным? Си Цзиньпин, все остальные лидеры, да и сам Трамп. Потому что Путин на сегодня – единственный мировой лидер, который готов идти на крайние меры, включая ядерное оружие, для достижения своих внешнеполитических и внутриполитических целей. Это – сила, с которой невозможно не считаться, это – фактор со всех больших букв. Поэтому Си Цзиньпин прилетает в Москву. Не Путин в Пекин, а Си Цзиньпин в Москву. И поэтому Трамп ничего не может сделать с Путиным. Потому что Путин и россияне продемонстрировали: «Мы будем воевать столько, сколько надо для достижения нашей цели», – заявил Арестович.
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