И США, и Китай, и другие страны заискивают перед президентом России Владимиром Путиным, потому что он – единственный мировой лидер, который готов идти на крайние меры ради достижения целей. Сделать с этим ничего не в силах ни Дональд Трамп, ни Си Цзиньпин.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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