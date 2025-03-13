С чем едет в Москву, и с чем вернется оттуда самый доверенный посланец Трампа?

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The Times анализирует возможности персоны трамповского спецпосланника Стива Уиткоффа в установлении мира на Украине?

«Когда на этой неделе президент Трамп отправит своего посланника в Москву на важнейшие переговоры по Украине, это будет не Марко Рубио, его главный дипломат. Человек, которому Трамп доверил эту важнейшую миссию, включая вторую потенциальную встречу с Владимиром Путиным — его друг, партнер по гольфу и магнат недвижимости Стив Уиткофф, чье дипломатическое портфолио продолжает расширяться», – говорится в статье.

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Уиткофф, который не присутствовал на встрече Рубио с украинскими чиновниками в Джидде во вторник, приедет в Москву с одним важнейшим вопросом, который висит в воздухе. Пойдет ли Путин на какие-либо уступки, чтобы прекратить конфликт? И будет ли Уиткофф вообще просить его об этом?, – задается вопросом медиа.

«Путин не проявил желания отступить от своей максималистской позиции — удержать все украинские территории, занятые российскими войсками; потребовать, чтобы демилитаризованной, нейтральной Украине было запрещено вступать в НАТО; и чтобы ни европейские, ни натовские миротворческие силы не ступали на украинскую землю», – также добавляет The Times.

Тем временем, Москва не подтвердила, что Уиткофф встретится лично с Путиным. Издание делает вывод, что «публичная терпимость Трампа к жесткой позиции Москвы контрастирует с его подходом к Киеву, который неоднократно просили пойти на уступки».

Уиткоффу никогда не предназначалась роль переговорщика. Изначально он был назначен посланником Трампа на Ближнем Востоке. Однако в прошлом месяце Уиткофф одержал крупную победу в глазах президента США, договорившись с Россией об обмене заключенными после личной встречи с Путиным.

«Путин решил, что Уиткофф — человек, с которым он может вести дела, и это предпочтение отменило назначение генерала в отставке Кита Келлога специальным посланником Трампа по России и Украине», – пишет издание.

Келлогг, которого русские считали слишком благосклонным к Украине, несмотря на то, что он разработал мирные предложения, удовлетворяющие многие требования Москвы, был понижен в должности до связного администрации с украинцами и европейцами. Он больше не будет поддерживать контакты с русскими.

Масштаб роли Рубио в переговорах также вызывает вопросы. Он возглавлял переговоры с украинскими представителями в Джидде, но в Москву не поедет. Рубио также вступил в конфликт с Илоном Маском по поводу сокращений в Государственном департаменте. Хотя считается, что он выиграл первый раунд этой битвы, многие полагают, что это может быть расценено как нелояльность, учитывая близость магната Tesla к Трампу.