Рютте побоялся развёрнуто опровергать Трампа по вопросу о виновнике войны
Генсек НАТО Марк Рютте не нашёлся, что ответить, намерен ли и дальше альянс прикрываться ВСУ, и двумя словами отделался от вопроса об «агрессоре».
Вопрос прозвучал в Одессе на совместном брифинге с «просроченным» Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, ранее президент Трамп обвинил «сумасшедшего Байдена» и Зеленского в развязывании конфликта на Украине.
«До сих пор ли НАТО рассматривает Россию как потенциального агрессора или надеется на стойкость ВСУ?», – спросили в лоб натовского генсека.
«Россия – это агрессор, Россия начала войну», – быстро вывернулся Рютте и сразу же перешёл к другому вопросу.
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