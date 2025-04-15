Рютте побоялся развёрнуто опровергать Трампа по вопросу о виновнике войны

Игорь Шаповалов.  
15.04.2025 19:43
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 231
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Генсек НАТО Марк Рютте не нашёлся, что ответить, намерен ли и дальше альянс прикрываться ВСУ, и двумя словами отделался от вопроса об «агрессоре».

Вопрос прозвучал в Одессе на совместном брифинге с «просроченным» Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте не нашёлся, что ответить, намерен ли и дальше альянс прикрываться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Напомним, ранее президент Трамп обвинил «сумасшедшего Байдена» и Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

«До сих пор ли НАТО рассматривает Россию как потенциального агрессора или надеется на стойкость ВСУ?», – спросили в лоб натовского генсека.

«Россия – это агрессор, Россия начала войну», – быстро вывернулся Рютте и сразу же перешёл к другому вопросу.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить