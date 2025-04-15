Рютте побоялся развёрнуто опровергать Трампа по вопросу о виновнике войны

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Генсек НАТО Марк Рютте не нашёлся, что ответить, намерен ли и дальше альянс прикрываться ВСУ, и двумя словами отделался от вопроса об «агрессоре».

Вопрос прозвучал в Одессе на совместном брифинге с «просроченным» Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, ранее президент Трамп обвинил «сумасшедшего Байдена» и Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

«До сих пор ли НАТО рассматривает Россию как потенциального агрессора или надеется на стойкость ВСУ?», – спросили в лоб натовского генсека.