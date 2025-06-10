Русские жители Украины перемещаются из Шереметьево в Сумы – встречать освободителей от нацистов

Владимир Гладков.  
10.06.2025 19:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Многие пророссийски настроенные граждане Украины специально бегут в Сумы, чтобы дожидаться там прихода российской армии.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат, а ныне волонтёр на Донбассе Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие пророссийски настроенные граждане Украины специально бегут в Сумы, чтобы дожидаться там прихода российской...

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«Освободить Сумы было бы неплохо, на самом деле. Потому что куча народа сейчас потихоньку перемещаются в Сумы из Салорейха… пророссийских. Они понимают, что Шереметьево они никогда в жизни не пройдут. Но они могут попытаться попасть в Сумы, и там дождаться российскую армию.

Люди перемещаются умышленно в опасную зону боевых действий в надежде оказаться в России, что они дождутся российскую армию и воссоединятся со своей роднёй, с которой они разлучены. Потому что они не могут пройти фильтрацию. И очень многие вынуждены были, женщины, старики, вернуться назад в Саларейх, потому что никому они нигде не нужны больше», – сказала Монтян.

«И сейчас они с надеждой ждут, что, возможно, по Сумам что-то будет, и народ перемещается в Сумы.

Продвижение идёт, и продвижение неплохое. Это чистая правда. То есть тенденция продолжается. Уже по 20, по 25 квадратных километров в день берут, а иногда даже по 30. Это, конечно, всё равно капля в море по сравнению с тем, сколько ещё брать. Но продвижение стабильное. И до Сум действительно недалеко», – подытожила правозащитница.

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