Русские в хорошей форме. НАТО не справится с Россией – Миршаймер

Страны НАТО слишком разобщены, чтобы противостоять современной российской армии.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин ясно дает понять, что Россия полностью мобилизована для войны, и планирует оставаться в таком состоянии. И она будет делать все возможное, чтобы сохранить свое преимущество над украинцами на поле боя. Это неудивительно. И он, похоже, вполне уверен в том, куда Россия движется в этом отношении», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что страны ЕС не смогут противостоять России, потому что не способны объединиться.

«Если говорить о НАТО, то непонятно, кто там главный. Знаете, до того, как Дональд Трамп вступил в должность, было ясно, что мы были главными. Американские военные были вовлечены в войну на Украине.

Но Трамп хочет переложить ответственность за войну на Украине на европейцев, и кто в итоге станет главным – это действительно сложный вопрос. Будут ли это немцы? Или британцы? Или французы? Понимаете, у них будут серьезные проблемы с коллективными действиями. Поэтому, если Трамп продолжит уходить из Европы, у европейцев возникнут проблемы с тем, чтобы объединиться и справиться с Россией.

Что касается России, то это довольно очевидный факт. Их военный потенциал значительно вырос с начала войны. Российская армия сейчас намного больше, чем в 2022 году. Она гораздо лучше обучена.

У нее большой боевой опыт. У нее достаточно оружия, и оно довольно современное. Так что русские сейчас в хорошей форме», – подытожил он.