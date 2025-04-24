Русские в хорошей форме. НАТО не справится с Россией – Миршаймер
Страны НАТО слишком разобщены, чтобы противостоять современной российской армии.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Путин ясно дает понять, что Россия полностью мобилизована для войны, и планирует оставаться в таком состоянии. И она будет делать все возможное, чтобы сохранить свое преимущество над украинцами на поле боя. Это неудивительно. И он, похоже, вполне уверен в том, куда Россия движется в этом отношении», – сказал Миршаймер.
Он подчеркнул, что страны ЕС не смогут противостоять России, потому что не способны объединиться.
«Если говорить о НАТО, то непонятно, кто там главный. Знаете, до того, как Дональд Трамп вступил в должность, было ясно, что мы были главными. Американские военные были вовлечены в войну на Украине.
Но Трамп хочет переложить ответственность за войну на Украине на европейцев, и кто в итоге станет главным – это действительно сложный вопрос. Будут ли это немцы? Или британцы? Или французы? Понимаете, у них будут серьезные проблемы с коллективными действиями. Поэтому, если Трамп продолжит уходить из Европы, у европейцев возникнут проблемы с тем, чтобы объединиться и справиться с Россией.
Что касается России, то это довольно очевидный факт. Их военный потенциал значительно вырос с начала войны. Российская армия сейчас намного больше, чем в 2022 году. Она гораздо лучше обучена.
У нее большой боевой опыт. У нее достаточно оружия, и оно довольно современное. Так что русские сейчас в хорошей форме», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: