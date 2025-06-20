Русские постоянно нам угрожают в Стамбуле – жалоба замглавы МИД Украины
Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле постоянно давят на украинских визави и говорят о том, что новые условия для них будут только хуже.
Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Со стороны российской делегации, конечно, постоянно идет красной линией нарратив, что вы пожалеете, что вы не соглашаетесь сейчас: «Мы имели договоренности в Стамбуле 22-го на 17 страницах, а вы сами отказались. Мы речь ведем о четырех областях, а завтра можем вести о большем количестве областей».
То есть, понимаете, такой, нарочитый подтекст идет о том, что потом когда-нибудь они надеются сказать: «Мы же вам предлагали лучшие условия, а вы от них отказались». Поэтому больше психологических и эмоциональных понтов, чем содержательности переговоров было», – заявил Кислица.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: