Русские постоянно нам угрожают в Стамбуле – жалоба замглавы МИД Украины

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 15:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле постоянно давят на украинских визави и говорят о том, что новые условия для них будут только хуже.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле постоянно давят на украинских визави и говорят...

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«Со стороны российской делегации, конечно, постоянно идет красной линией нарратив, что вы пожалеете, что вы не соглашаетесь сейчас: «Мы имели договоренности в Стамбуле 22-го на 17 страницах, а вы сами отказались. Мы речь ведем о четырех областях, а завтра можем вести о большем количестве областей».

То есть, понимаете, такой, нарочитый подтекст идет о том, что потом когда-нибудь они надеются сказать: «Мы же вам предлагали лучшие условия, а вы от них отказались». Поэтому больше психологических и эмоциональных понтов, чем содержательности переговоров было», – заявил Кислица.

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