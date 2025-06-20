Русские постоянно нам угрожают в Стамбуле – жалоба замглавы МИД Украины

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Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле постоянно давят на украинских визави и говорят о том, что новые условия для них будут только хуже.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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