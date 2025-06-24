Русские не собирались отступать и мастерски окапывались – николаевский неонацист

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Во время боев в Николаевской области в начале СВО российская армия грамотно окапывалась, занимала оборонные рубежи и не собиралась отступать.

Об этом в эфире ТСН заявил главарь николаевской ячейки запрещенного в России террористического «Азова» Илья Зелинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, действия ВС РФ были настолько грамотными, что подразделения ВСУ брали с них пример.