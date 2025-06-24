Русские не собирались отступать и мастерски окапывались – николаевский неонацист

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время боев в Николаевской области в начале СВО российская армия грамотно окапывалась, занимала оборонные рубежи и не собиралась отступать.

Об этом в эфире ТСН заявил главарь николаевской ячейки запрещенного в России террористического «Азова» Илья Зелинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время боев в Николаевской области в начале СВО российская армия грамотно окапывалась, занимала...

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По словам боевика, действия ВС РФ были настолько грамотными, что подразделения ВСУ брали с них пример.

«Большая концентрация сил противника оттягивалась, но все равно не хаотично отступала, она оттягивалась и где-то сконцентрировалась, и стала в линию обороны.

У нас они бежать никуда не собирались, они плотно, грамотно зарылись сразу. Мы, как подразделение, учились на их опыте. Это были кадровые части десантников, которые умели. То, как они это делали, на мой взгляд, что они делали в обороне – это мастерство, которое мы уже перенимали у них», – рассказал Зелинский.

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