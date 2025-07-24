«Русские нас предупреждали»: философ-майданщик скорбит по распроданной Украине

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 09:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Россия, Украина


Тысячи украинцев гибнут ради того, чтобы киевская верхушка продолжала получать деньги от Запада.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший майдан-2014 украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тысячи украинцев гибнут ради того, чтобы киевская верхушка продолжала получать деньги от Запада. Об...

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«У нас ещё есть громадная коррупция, которую мы как водится предпочитаем не замечать. Если страна не имеет возможности жить за деньги своего бюджета, то такая страна берет деньги извне. Сегодня мы берем деньги у Европы, у США. С этой точки зрения, это коррупция.

Это использование общих возможностей в частных целях, это краткая формулировка коррупции. За что нам платят? Нам платят за то, чтобы мы, теряя суверенитет над частью территории, теряя жизни своих граждан, теряя суверенитет над собственными государственными институтами, теряя доверие и солидарность в обществе, продолжали воевать», – сказал Дацюк.

По его словам, «наша война имеет коррупционный смысл».

«Это то, что нам говорят, в том числе русские, но поскольку это русские говорят, то враг всегда говорит что-то такое, пропаганду. Но представить себе, что вражеская пропаганда правдива, мы не можем. Потому что это разрушает наше представление об устремлении на Запад. Если мы не понимаем, что такое благо, то для нас какие-то квазиблага оплачивают.

Вот война с Россией – это квазиблаго. При той организации, которая у нас есть, при том состоянии ВПК, мы не можем победить так, как мы хотим. Все цело, полностью. Поэтому мы живем с потерями. За это нам платят. То есть мы умираем, теряем территорию, а нам за это платят. Вот это и есть коррупция войны», – подытожил философ.

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