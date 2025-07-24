Тысячи украинцев гибнут ради того, чтобы киевская верхушка продолжала получать деньги от Запада.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший майдан-2014 украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ещё есть громадная коррупция, которую мы как водится предпочитаем не замечать. Если страна не имеет возможности жить за деньги своего бюджета, то такая страна берет деньги извне. Сегодня мы берем деньги у Европы, у США. С этой точки зрения, это коррупция. Это использование общих возможностей в частных целях, это краткая формулировка коррупции. За что нам платят? Нам платят за то, чтобы мы, теряя суверенитет над частью территории, теряя жизни своих граждан, теряя суверенитет над собственными государственными институтами, теряя доверие и солидарность в обществе, продолжали воевать», – сказал Дацюк.

По его словам, «наша война имеет коррупционный смысл».