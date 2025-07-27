«Русские модифицируют мозг «Шахедам» – киевский авиаэксперт бьёт тревогу

Русские достаточно модернизировали физические параметры дронов «Герань» и теперь занялись «мозгом» этих аппаратов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский аналитик в области авиации Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У них сейчас второе поколение дронов типа «Шахед» выходит. Если раньше они улучшали все его, скажем, физические параметры, то есть занимались телом, то сейчас они занялись его мозгом.

Там есть средства связи, там уже появляются «глаза» и «уши», там уже он может наблюдать, передавать какую-то информацию куда-то, где стоят какие-то приёмники, и, судя по всему, достаточно близко от того места, где он передаёт эту информацию.

А потом уже по сети интернет какие-то «зрадныки» передают эту информацию в центр управления, там где находится управление «Шахедами». И, судя по всему, у русских появилась возможность перепрограммировать «Шахеды» в процессе их полёта», – рассказал Криволап.