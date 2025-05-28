Русские и белорусы не дадут нам занять высокие места! – президент Спорткомитета Украины
Украине удаётся занимать высокие места на международных соревнованиях, только когда получается не допустить спортсменов из России и Белоруссии.
В этом на пресс-конференции в Киеве фактически признался президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно и объединить усилия с целью мониторинга так называемых нейтральных атлетов, которые имеют российские и белорусские паспорта, которые допущены к участию во Всемирных играх, которые состоятся с 7 по 17 августа этого года в Китае в городе Чэнду.
Для нас это очень важное событие, поскольку Всемирные игры – это главный старт для неолимпийских видов спорта, это фактически наша Олимпиада, где Украина всегда была в топе спортивных стран. И напомню вам, 2017 год Вроцлав, Польша, Украина заняла пятое место. И на крайних Всемирных играх, которые состоялись в Америке, городе Алабама, Украина добилась исторического успеха, заняв третье место среди более 100 стран мира, участвовавших в этих соревнованиях», – вещал Шевляк.
Он пожаловался, что если в прошлый раз западные страны пошли на встречу бандеровцам, то с Китаем возникнут сложности.
«Несмотря на многочисленные обращения и общественности, и спортивного комитета, и Верховной рады Украины, которая приняла отдельное постановление, которые были отражены о недопуске атлетов из стран-агрессоров, [в Китае] позволяют российским и белорусским атлетам участвовать в этих соревнованиях.
На данный момент квалифицировались 32 спортсмена. И это семь видов спорта. В Китае на Всемирных играх будет представлен 41 вид спорта, Украина будет участвовать в 19 видах спорта, а в семи уже есть предварительная квалификация спортсменов из России 31, плюс один спортсмен из Беларуси», – жаловался бандеровец.
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