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Украине удаётся занимать высокие места на международных соревнованиях, только когда получается не допустить спортсменов из России и Белоруссии.

В этом на пресс-конференции в Киеве фактически признался президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно и объединить усилия с целью мониторинга так называемых нейтральных атлетов, которые имеют российские и белорусские паспорта, которые допущены к участию во Всемирных играх, которые состоятся с 7 по 17 августа этого года в Китае в городе Чэнду. Для нас это очень важное событие, поскольку Всемирные игры – это главный старт для неолимпийских видов спорта, это фактически наша Олимпиада, где Украина всегда была в топе спортивных стран. И напомню вам, 2017 год Вроцлав, Польша, Украина заняла пятое место. И на крайних Всемирных играх, которые состоялись в Америке, городе Алабама, Украина добилась исторического успеха, заняв третье место среди более 100 стран мира, участвовавших в этих соревнованиях», – вещал Шевляк.

Он пожаловался, что если в прошлый раз западные страны пошли на встречу бандеровцам, то с Китаем возникнут сложности.