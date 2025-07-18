Русские дроноводы блокировали нам снабжение передовых частей ВСУ – полковник СБУ

В Сумской области российские дроноводы взяли под огневой контроль дороги, по которым снабжаются передовые подразделения ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские с помощью спецназа, через юг зашли дроноводы, и взяли под огневой контроль дорогу Сумы-Суджа.

А самое главное – взяли повороты. Потому что на поворотах приходится снижать скорость, то есть определенные заторы.

Сначала они начали посылать большое количество фпв-дронов для того, чтобы сделать заторы. А потом уже таким способом, когда наши пытаются проскакивать, они же медленно снижают скорость, их подбивали», – сказал Стариков.