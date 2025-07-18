Русские дроноводы блокировали нам снабжение передовых частей ВСУ – полковник СБУ
В Сумской области российские дроноводы взяли под огневой контроль дороги, по которым снабжаются передовые подразделения ВСУ.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские с помощью спецназа, через юг зашли дроноводы, и взяли под огневой контроль дорогу Сумы-Суджа.
А самое главное – взяли повороты. Потому что на поворотах приходится снижать скорость, то есть определенные заторы.
Сначала они начали посылать большое количество фпв-дронов для того, чтобы сделать заторы. А потом уже таким способом, когда наши пытаются проскакивать, они же медленно снижают скорость, их подбивали», – сказал Стариков.
«Таким способом уничтожали, выводили из строя наши тыловые подразделения, которые обеспечивают войска на передовой.
И тогда наступил тот момент, что воевать-то мы можем, но нечем. Воевать лопатами, конечно, можно, но мы ж прекрасно понимаем, что реально происходит», – добавил он.
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