Рубль будет падать, но это не страшно

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Если мировые цены на нефть не пойдут вверх, Россию ждет ослабление национальной валюты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, отвечая на вопрос, что ждет курс рубля в ближайшие месяцы.

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«При прочих равных условиях, если не произойдёт существенного улучшения на внешнем периметре, если цены на нефть не двинутся вверх, то мы увидим более слабый рубль. Масштабы и темпы этого ослабления — вопрос достаточно тонкий. При нынешней цене на нефть Urals в районе $60 за баррель курс в 82 рубля за доллар выглядит излишне крепким. Понятно, что в какой-то момент ЦБ начнет снижать ставку. Соответственно, те факторы, которые способствовали укреплению российской валюты, впредь будут двигать её в сторону ослабления. По моим прогнозам, среднегодовой курс доллара составит около 96 рублей, это чуть выше прошлогоднего показателя в 92,5 рубля», – сказал в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он привал не паниковать из-за ситуации с дефицитом российского бюджета, который в первом квартале составил около 2,2 триллионов рублей или 1% о ВВП.