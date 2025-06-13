Скоро в РФ попрут пострадавшие от беспредела Зеленского украинские олигархи и прочие толстосумы, которые точно не являются сторонниками России.

Об этом на своём канале заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суть в том, что на новых российских землях появился целый класс беженцев из Украины с собственными роскошными дворцами, громадными поместьями. А еще с неуемной жаждой поставить под сомнение российские законы», – сказал Басурин.

«Рассорившиеся с Зеленским украинские олигархи скоро появятся в Крыму, в Таврии, на Донбассе. Тем более, что у некоторых из них, типа олигарха Константина Живаго, есть коммерческие структуры на Донбассе. И они скоро возникнут у нас в России, как «пострадавшие от режима» и «жаждущие русской традиционной справедливости».

«К сожалению, подобных беженцев будет все больше и больше. Ситуация в «незалежной» напоминает грузинскую притчу о крысоеде, как в бочку бросают свору крыс, и самая шустрая из них пожирает всех остальных. После этого её запускают в трюм корабля для уничтожения сородичей. Сейчас главным крысоедом на Украине является Зеленский. Судя по тому, как пищит там олигархия, он уже начал свою охоту.

Часть из них можно ждать здесь у нас в России. Они ментально осознают, что им будет проще пригреться в России, чем на Западе. Ведь новые российские территории для беглых украинских олигархов – своего рода Шереметьево. Только там бывшему азовцу проскочить сложнее, чем просочиться действующему украинскому миллиардеру на освобожденной земле.

И многим это легко удается. Если имеешь статус врага Зеленского, то ты вроде уже и друг России. Но всегда ли это так? Не знаю. Пусть это определяют компетентные органы. Но я думаю, проверять на коммерческую порядочность, идейную совместимость с нашим укладом, человеческую репутацию, – надо всех. Независимо от толщины кошелька», – подытожил он.