Россия уже имеет возможность разрушить мосты на Украине в ответ на новые западные поставки ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше похоже пока на то, что это просто очередной пиар Трампа. Дескать, раз Путин меня не слушает, я, такой большой молодец, Украине передам какое-то количество комплексов ПВО и ракет. Но вполне вероятно, что это будет мизерное количество, и серьезно на боевые действия, на защиту украинского неба от наших беспилотников и ракет не повлияет.

Пока что мы вполне преуспеваем в плане ударов по тыловым районам Украины, военным заводам, уничтожаем ТЦК.

Впереди еще уничтожение логистических узлов, через которые поступает вооружение мостов и так далее. Сейчас для этого есть все возможности», – заявил Живов.