«Россия увеличивает обстрелы, нас заставляют капитулировать!» – украинский дипломат

Россия перестала «стесняться» и усиливает обстрелы объектов на Украине, чтобы принудить киевский режим к капитуляции.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштабы выросли. Можно сравнить с количеством дронов и ракет – возможно, один раз что-то соразмерное раньше было, а сейчас это регулярно. Фактически, регулярно уничтожается гражданская инфраструктура. Это новая ситуация.

И вызывает возмущение, что это уже ничем не прикрывается со стороны России. Просто идут целенаправленные действия на принуждение Украины к капитуляции, и убеждение мировых партнёров, что другого пути нет. На этот нарратив сейчас работает Россия, и Путин лично», – страдал Чалый.