«Россия увеличивает обстрелы, нас заставляют капитулировать!» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 21:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия перестала «стесняться» и усиливает обстрелы объектов на Украине, чтобы принудить киевский режим к капитуляции.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия перестала «стесняться» и усиливает обстрелы объектов на Украине, чтобы принудить киевский режим к...

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«Масштабы выросли. Можно сравнить с количеством дронов и ракет – возможно, один раз что-то соразмерное раньше было, а сейчас это регулярно. Фактически, регулярно уничтожается гражданская инфраструктура. Это новая ситуация.

И вызывает возмущение, что это уже ничем не прикрывается со стороны России. Просто идут целенаправленные действия на принуждение Украины к капитуляции, и убеждение мировых партнёров, что другого пути нет. На этот нарратив сейчас работает Россия, и Путин лично», – страдал Чалый.

«И ещё одна вещь – разрешено всё. Сейчас в России начали говорить, что в сегодняшних условиях позволено всё. И я вам скажу – не дай бог на Ближнем Востоке где-нибудь появилось ядерное оружие или «грязная» бомба, то Путин воспринимал бы это как зелёный свет для своих действий такого же плана.

Это важный момент, этот ящик Пандоры оружия массового держался более закрытым до ближайшего времени», – причитал укро-дипломат.

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