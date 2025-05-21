Россия ударила по рукам США, оттяпавшим чужой шельф

Елена Острякова.  
21.05.2025 17:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США


США самовольно захватывают не принадлежащие им морские шельфы, хотя на интересы России пока не замахиваются.

Об этом директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США самовольно захватывают не принадлежащие им морские шельфы, хотя на интересы России пока не...

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«Наиболее проблематичным является неучастие в конвенции США. Один из примеров этого – одностороннее расширение континентального шельфа в декабре 2022 года. Хотя в наших районах соприкосновения США и не перешли интересующие нас границы морских пространств, но Россия из принципа заявила, что не признает такой односторонний способ установления расширенного шельфа, поскольку он не прошел тест комиссии континентального шельфа.

Никакого заявления США не подавали. Соответственно, эти данные не проверялись. По сути, односторонними действиями американцев были отобраны значительные участки морского дна, то есть общего наследия человечества, но мировой сообщество молчит», – сказал Мусихин.

Он отметил, что заявления о непризнании захвата США чужих шельфов были сделаны только Россией и Китаем, иначе были бы признаны нормой. Американский конгресс уже разрешил своим компаниям освоение морского дна за пределами 200 миль.

В прошлом году в Госдуме РФ была анонсирована денонсация соглашения о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенного в 1990 году между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. По его условиям в Беринговом море к США отошла часть исключительной экономической зоны площадью более 30 тысяч квадратных километров, а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря.

Также Россия успешно оспаривает границы арктического шельфа и скоро получит права на 460 квадратных миль или 70% арктического континентального шельфа с возможностью добычи нефти и газа.

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