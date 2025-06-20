Россия примет обратно сбежавших инвесторов – но не всех

Елена Острякова.  
20.06.2025 20:20
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции


Россия заинтересована в иностранных инвестициях, она никого не изгоняла.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия заинтересована в иностранных инвестициях, она никого не изгоняла. Об этом президент РФ Владимир...

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«Мы же наших инвесторов, которые работали на протяжении длительного времени, из России не эвакуировали, никого отсюда не изгоняли. Многие инвесторы сами ушли – с большими потерями. Наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений. Да, инвестиционный потенциал у наших экономоператоров достаточно большой, но мы приветствуем любые иностранные инвестиции», – сказал Путин.

Он перечислил азиатские страны, которые активно инвестируют в Россию и отметил, что готов принять обратно и западных бизнесменов, но не всех.

«Что касается возможного возвращения наших партнеров, мы должны понять, кто и как у нас уходил. На каких основаниях. Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением элит своих стран, то значит, это ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице. Видимо, они к этому и стремились…

Но ничего не получилось, потому что российский бизнес перехватывал управление. Но если есть юридические документы, гарантировавшие возвращение, тогда надо и российским компаниям эти условия выполнять», – добавил Путин.

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