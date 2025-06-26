Россия помогла США решить вопрос с Ираном – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
26.06.2025 12:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США


Конфликт между Израилем и Ираном удалось погасить благодаря помощи России.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт между Израилем и Ираном удалось погасить благодаря помощи России. Об этом украинский политолог...

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«Давайте говорить откровенно, Путин помог с Ираном, и Трамп чудесно понимает, что да, действительно, Путин не раз еще может помочь. Потому что развязка иранского вопроса как-то случайно так, невзначай решилась, сразу после приезда министра иностранных дел Ирана в Москву. Переговорили, и вдруг Иран передумал воевать. Просто осознал, что зачем воевать, если можно договориться.

Плюс ко всему, такие вот именно договорные обстрелы, как с американской стороны, так и с иранской, с предварительным предупреждением относительно того, куда полетят ракеты. И вдруг все закончилось. Сразу после визита министра иностранных дел в Россию. Понятное дело, что у Соединенных Штатов есть очень много точек соприкосновения с Россией, от глобальных вопросов, вопросов глобальной безопасности, до вопросов экономических», – заявил Бондаренко.

 

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