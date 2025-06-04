Россия определилась. Украина будет поделена на три части – Арестович

Россия определилась с будущей проектностью Украины.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Они определились с проектностью Украины или пространства, которое было Украиной после войны. Мы не знаем, что это будет. Это будет некий проект трех Украин: та, которая будет под Россией – это восток, юг и часть севера, имперские территории, а часть будет западной , куда должна уехать по их задумке вся вот эта галицийско-астрийская составляющая, которая им нафиг не нужна, она абсолютно для них чужда. И некая нейтральная Украина, хотите, Киевской Русью назовите, хотите Малороссией, хотите Русью-Украиной, как хотите», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, логика, в которой будет действовать Москва, понятна.

«Имперские земли, куда вкладывались имперские усилия, мы забираем себе. Они носят исторический, не случайный характер, касаются, естественно, границ, выхода, транспортных коридоров, владения территориями, которая позволяет работать на имперские цели, быть базой имперской цели, имперской политики.

С западенцами, как они их называют, бандеровцами надо что-то тоже делать, поскольку физически уничтожать их никто не собирается во Львове, но что их надо запереть в этом маленьком гетто, и должна быть некоторая средняя Украина, от которой не требуется вхождение в Россию на данном этапе, де-факто или де-юре, которая может даже проводить свою ограниченную политику что-то типа Боснии, минимум армии, но при этом нейтральная страна, которая в каком-то статусе существует», – заявил Арестович.