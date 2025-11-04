Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует продолжить попытки ударов по российской столице.

Об этом в эфире канала «Обозреватель» заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро завода «Антонов» Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, стоит ли провоцировать противника попытками ударов по Москве и угрожать блэкаутом российской столице.

Криволап живо согласился и стал утверждать, что такие попытки преследуют несколько целей. Во-первых, заставить москвичей почувствовать близость войны и осознать свою вину за приход Владимира Путина к власти.

«Нужно делать блэкауты, удары по НПЗ, чтобы делать там плохо в экономике. Хотя это не прямое такое действие, но оно приводит к существенным последствиям. Когда у тебя топлива становится на 20% меньше, ты начинаешь чувствовать, что у тебя что-то не так, у тебя что-то плохо», – повторял укро-эксперт бред Зе-пропаганды.

Он добавил, что Москва важна и как военная цель, поскольку в столичном регионе сосредоточено «процентов 80 всей военно-промышленной способности России», но признал, что Киеву не хватает средств поражения, но якобы все изменится, когда у Киева будет «появляться что-то более серьезное».