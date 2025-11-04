«Россия не выдержит!» – укро-эксперт призывает непрерывно бомбить Москву

Игорь Шкапа.  
04.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине следует продолжить попытки ударов по российской столице.

Об этом в эфире канала «Обозреватель» заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро завода «Антонов» Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

Ведущая поинтересовалась, стоит ли провоцировать противника попытками ударов по Москве и угрожать блэкаутом российской столице.

Криволап живо согласился и стал утверждать, что такие попытки преследуют несколько целей. Во-первых, заставить москвичей почувствовать близость войны и осознать свою вину за приход Владимира Путина к власти.

«Нужно делать блэкауты, удары по НПЗ, чтобы делать там плохо в экономике. Хотя это не прямое такое действие, но оно приводит к существенным последствиям. Когда у тебя  топлива становится на 20% меньше, ты начинаешь чувствовать, что у тебя что-то не так, у тебя что-то плохо», – повторял укро-эксперт бред Зе-пропаганды.

Он добавил, что Москва важна и как военная цель, поскольку в столичном регионе сосредоточено «процентов 80 всей военно-промышленной способности России», но признал, что Киеву не хватает средств поражения, но якобы все изменится, когда у Киева будет «появляться что-то более серьезное».

«А оно появляется, уже «Нептун» достаточно серьезно поражает вокруг территории Украины, предупреждая о том, что будет дальше. И, таким образом, будем продолжать дальше бить. Россия не сможет выдержать такой большой объем залетающих дронов», – выдал экспертизу Криволап.

