Россия нашла инженеров и масштабировала производство. Украина пасет задних – офицер ВСУ

Россия на государственном уровне серьезно взялась за военное производство, нашла инженеров и масштабировала выпуск военной продукции, а украинская власть при этом полагается на «гаражное производство» и все время отстает.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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