Россия нашла инженеров и масштабировала производство. Украина пасет задних – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 11:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия на государственном уровне серьезно взялась за военное производство, нашла инженеров и масштабировала выпуск военной продукции, а украинская власть при этом полагается на «гаражное производство» и все время отстает.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия на государственном уровне серьезно взялась за военное производство, нашла инженеров и масштабировала выпуск...

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«Противник по некоторым позициям стал нас серьёзно опережать. Почему? Потому что то, что мы могли сделать на коленке и в гараже, мы уже сделали. В дальнейшем, в совершенствовании технологий военных, они требуют серьёзных инвестиций и государственного подхода. А государство в этом деле у нас пасло задних. Включалось только, когда его хорошо побили каким-то веником по одному месту.

То есть в таких условиях мы будем отставать по многим позициям, это будет влиять на общий итог: тут отстали, тут отстали, тут отстали. Потому что у них государство взяло на себя эту функцию, нашло эффективных инженеров, дало им деньги, масштабировало производство. То есть Путин хочет победить и прилагает к этому усилия. Наше руководство смотрит: «Народ-то без нас справляется, можно тырить, как обычно, и ничего не меняется. Народ справится». Но мы подходим к рубежу, когда без реальной государственной помощи уже реально сложно», – заявил Бекренев.

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