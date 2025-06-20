Россия нальет Африке и даст закусить

Елена Острякова.  
20.06.2025 20:31
  (Мск) , Москва
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Африка, Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Торговля


Россия будет экспортировать водку в ЮАР.

Об этом вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет экспортировать водку в ЮАР. Об этом вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил на...

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«У нас есть бизнес-совет между Россией и ЮАР, в рамках которого мы обсуждаем, что можно импортировать из России. И буквально вчера коллеги рассказали мне о том, что было подписано соглашение об импорте российской водки в ЮАР и в целом на африканский континент», – сказал Машатиле.

Президент РФ Владимир Путин, отметил, что «водка поможет миру веселее жить».

«Это очень правильный и серьезный шаг. Потому что, если водки выпить, надо же закусить чем-то. За этим наверняка последуют поставки мясной продукции или зерна», – сказал Путин.

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