Россия начала информационно-политическое наступление – обслуга Зе-Офиса
Россия все активнее продавливает тезис, в том числе на Западе, о том, что Украина превратилась в государство-террориста.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис украинского диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас фактически Россия переходит в информационно-политическое контрнаступление. Они активно продвигают тезис о том, что якобы Украина является государством-террористом. Помните, мы этот тезис продвигали в 22-23 годах активно, а сейчас они обвиняют в том, что Украина ведет асимметричные методы, использует против России асимметричные методы войны. Потому что у них преимущество в ресурсах, и мы должны переносить войну и на российскую территорию. Мы так защищаем себя. А Россия нас обвиняет якобы в терроризме, в том, что мы убиваем мирных людей, хотя они убивают сами каждый день мирных украинцев.
Но Путин перекручивает и то, что он сам позвонил и Трампу, потом папе римскому, я думаю, что сейчас еще и будет волна информационных атак на западные страны, на общественное мнение западных стран, в том числе и США. Это как раз проявление такой информационно-политической контратаки Путина. И нам надо вместе с нашими партнерами остановить эту атаку и наоборот объяснять максимально, в чем особенность нынешней ситуации», – заявил Фесенко.
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