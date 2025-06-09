Россия все активнее продавливает тезис, в том числе на Западе, о том, что Украина превратилась в государство-террориста.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис украинского диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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