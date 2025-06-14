Россия может начать наступление на Киев с двух сторон – Бортник

В случае успешного развития наступления на Сумы российская армия может двинуться на Киев с двух сторон, и взять украинскую столицу в клещи.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сумское направление остаётся стратегически важным, потому что оно остается достаточно близким и Киеву. Марьяна Безуглая сказала, что это киевская наступательная операция. Я все же так не думаю, хотя потенциальный захват Сум, если представим себе, что Россия сможет захватить Сумы, может действительно привести к тому, что российская армия начнет двигаться в направлении Киева. От Сум до Киева не такое уже и большое расстояние, на самом деле. По современным меркам около 200 километров [на самом деле более 300], в крайнем случае это одно из самых коротких расстояний до Киева, до столицы Украины в этой войне, не считая только северные регионы Киевской области. Но там российская армия уже ходила и там украинская оборона более готова», – сказал Бортник.