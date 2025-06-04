Россия меняет стратегию и отделяет хунту от Украины – экс-советник Зе-офиса

Россия меняет подходы к украинскому кризису, что показало решение Москвы на передачу тел погибших ВСУшников Киеву.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, такой шаг, заявленный на уровне руководителя российской делегации, а значит, одобренный на высшем уровне в России, это только первый шаг в длинной цепи нового нарратива по разделению хунты и народа. Чем это закончится, мы не знаем, но я практически уверен, что эта линия будет развиваться, и эта история будет как стамеска – они будут пытаться отделять народ и его интересы от интереса властей.

Они показывают, что интересы Украины — это одно, Россия их понимает. Интересы тех, кого они денацифицируют и демилитаризируют, военно-политического руководства, отдельных националистических батальонов и всего остального, как бы все товарищи из этого проекта или антипроекта – это нечто принципиально другое. Скорее всего, это будут не только дипломатические усилия, это будет изменение условий переговоров и политических целей, которые ставятся на этих переговорах», – заявил Арестович.