Россия меняет стратегию и отделяет хунту от Украины – экс-советник Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
04.06.2025 11:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия меняет подходы к украинскому кризису, что показало решение Москвы на передачу тел погибших ВСУшников Киеву.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия меняет подходы к украинскому кризису, что показало решение Москвы на передачу тел погибших...

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«Скорее всего, такой шаг, заявленный на уровне руководителя российской делегации, а значит, одобренный на высшем уровне в России, это только первый шаг в длинной цепи нового нарратива по разделению хунты и народа. Чем это закончится, мы не знаем, но я практически уверен, что эта линия будет развиваться, и эта история будет как стамеска – они будут пытаться отделять народ и его интересы от интереса властей.

Они показывают, что интересы Украины — это одно, Россия их понимает.  Интересы тех, кого они денацифицируют и демилитаризируют, военно-политического руководства, отдельных националистических батальонов и всего остального, как бы все товарищи из этого проекта или антипроекта – это нечто принципиально другое. Скорее всего, это будут не только дипломатические усилия, это будет изменение условий переговоров и политических целей, которые ставятся на этих переговорах», – заявил Арестович.

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