Россия ловко использует риторику Зеленского в своих целях – иноагент Киселев

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев грамотно себя ведет во время поездок в США.

Об этом в беседе с обслуживающими Банковую политологом Владимиром Фесенко заявил бежавший из России телеведущий-иноагент Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Господин Дмитриев всё-таки, проведя немало лет своей жизни и поднабравшись американского опыта, всё-таки в двух университетах учился в своё время, понимает, как устроена американская пресса и, прежде всего, телевидение», – сказал Киселев.

По его словам, для американских СМИ важно, если политик умеет говорить емкими фразами, которые легко войдут в эфир.

«Берут фразу Дмитриева о том, что президент Украины Зеленский изменил свою позицию. Раньше он хотел, чтобы Россия ушла со всех территорий, которые она контролирует, а теперь готов прекратить огонь по линии боевого соприкосновения. И потом российская пропаганда может размахивать этой фразой как флагом.

Кто сказал, что у нас проблемы с Зеленским, что Путин его не любит, что он не хочет садиться с ним за стол переговоров? Вот, пожалуйста, смотрите, что говорит его представитель. Вот, пожалуйста, кто говорит, что Россия не хочет останавливаться на линии боевого соприкосновения – прошу вас», – сетовал иноагент.