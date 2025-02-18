Россия и США сверхдержавы. Зеленскому продиктуют условия – экс-гауляйтер Луганщины

Анатолий Лапин.  
18.02.2025 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 259
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украине нечего противопостовить объединенным усилиям России и США.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нечего противопостовить объединенным усилиям России и США. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Возможно ли, что Трамп договорится о чем-то с Путиным, а потом Зеленского поставят просто перед фактом? Да, это абсолютно возможно, исходя, во-первых, из несопоставимого веса нашей страны в сравнении с весом Соединенных Штатов и России.

И второе, исходя из личностей и особенностей черт характера нынешнего президента Соединенных Штатов. Я, например, абсолютно не удивлюсь, что такое может произойти, но это не означает, что Украина обязательно может пойти на такие договоренности, которые могут быть достигнуты без участия нашей страны. Украина может не принять подобные предложения от этих двух сверхдержав и действовать по своему тому или иному способу», – заявил Тука.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить