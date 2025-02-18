Россия и США сверхдержавы. Зеленскому продиктуют условия – экс-гауляйтер Луганщины

Украине нечего противопостовить объединенным усилиям России и США.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли, что Трамп договорится о чем-то с Путиным, а потом Зеленского поставят просто перед фактом? Да, это абсолютно возможно, исходя, во-первых, из несопоставимого веса нашей страны в сравнении с весом Соединенных Штатов и России.

И второе, исходя из личностей и особенностей черт характера нынешнего президента Соединенных Штатов. Я, например, абсолютно не удивлюсь, что такое может произойти, но это не означает, что Украина обязательно может пойти на такие договоренности, которые могут быть достигнуты без участия нашей страны. Украина может не принять подобные предложения от этих двух сверхдержав и действовать по своему тому или иному способу», – заявил Тука.