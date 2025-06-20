«Россия и Иран борются с одними и теми же силами» – Путин признал реальность угрозы Третьей мировой

Президент РФ Владимир Путин признался, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне.

Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана.

Беспокоит то, к чему это может привести. И это требует, безусловно, не только нашего внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям», – подчеркнул Путин.