«Россия и Иран борются с одними и теми же силами» – Путин признал реальность угрозы Третьей мировой

Елена Острякова.  
20.06.2025 21:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Президент РФ Владимир Путин признался, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне.

Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин признался, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне....

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«Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана.

Беспокоит то, к чему это может привести. И это требует, безусловно, не только нашего внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям», – подчеркнул Путин.

Он заявил также, что «Россия и Иран борются с одними и теми же силами».

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