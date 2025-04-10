Россия готовит весеннее наступление на широком фронте – австрийский полковник

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Российская армия проводит перегруппировку и по окончании распутицы будет атаковать позиции ВСУ по всему фронту. Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил полковник австрийской армии Маркус Рейснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рейснера, задачей ВС РФ будет растягивание украинских ресурсов, чтобы найти бреши в линии фронта.

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