Россия готовит весеннее наступление на широком фронте – австрийский полковник

Анатолий Лапин.  
10.04.2025 11:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия проводит перегруппировку и по окончании распутицы будет атаковать позиции ВСУ по всему фронту. Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил полковник австрийской армии Маркус Рейснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рейснера, задачей ВС РФ будет растягивание украинских ресурсов, чтобы найти бреши в линии фронта.

Российская армия проводит перегруппировку и по окончании распутицы будет атаковать позиции ВСУ по всему...

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«Мы видим по всему фронту, что русские продвигаются медленнее, потому что они в настоящее время перегруппировываются, и кроме того у нас еще есть распутница… Мы наблюдаем за подготовкой. Сейчас мы наблюдаем, как обычно, так же, как и каждый год, так называемая распутица. Это период грязи, который существенно затрудняет продвижение механизированных и моторизованных соединений.

Мы видим, что русские в настоящее время перегруппировываются в связи с успехом на Курском направлении. И я думаю, можно ожидать, что после окончания основного периода, российские вооруженные силы начнут обычное весеннее наступление.

Это, как мы видели в последние годы, выражается прежде всего в том, что они пытаются массированно атаковать по всему фронту и в различных выгодных местах, чтобы заставить Украину задействовать свои драгоценные резервы», – заявил Рейснер.

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