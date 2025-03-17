Россия будет расценивать европейские войска на Украине как террористические
Россия не примет размещение европейских войск на Украине.
Об этом в эфире британского телеканала LBC заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Но, во-первых, как я уже сказал, никакой милитаризации, никакого тяжелого вооружения. Во-вторых, некоторые территории России снова присоединятся к нашей стране. В-третьих, это будет зона с демократией, без европейских войск.
Кстати, недавно господин Путин сказал, что все иностранные войска на территории Украины не будут подпадать под действия международного права, с ними будут обращаться как с террористами, так что я бы посоветовал всем, кто собирается приехать в Украину, быть очень осторожными, потому что они не будут защищены законом. С ними не будут обращаться, как с военнопленными», – заявил Караганов.
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