Россия берётся вырастить элиту Африки и Латинской Америки в сфере атомной энергетики

Россия допускает иностранных студентов к своим технологиям в области энергетики и включает их в передовые разработки.

Об этом исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевым для развития любой страны и континента являются собственные кадры. Собственные люди, которые родились в этой стране и любят ее. Хотят выучиться и вернуться. А не так, чтобы поучиться в Лондоне и там остаться. Или перебраться в Нью-Йорк, потому что там трава зеленее, а доллар вкуснее. Нужно настраивать молодежь, что мир неустойчив, тренды глобализации разрушаются. Мир не выдержал глобализацию по единым лекалам.

Нам нужно сосредоточиться на подготовке кадров в области энергетики, которые через некоторое время возглавят отрасли в своих странах. И я верю, что на новом витке мы уже будем объединяться не под давлением отдельных стран, а как единое целое, учитывающее общие интересы всех народов мира», – сказал Сухих.