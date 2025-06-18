Россия берётся вырастить элиту Африки и Латинской Америки в сфере атомной энергетики

Елена Острякова.  
18.06.2025 16:40
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Африка, Дзен, Латинская Америка, Наука, Образование, Общество, Политика, Россия


Россия допускает иностранных студентов к своим технологиям в области энергетики и включает их в передовые разработки.

Об этом исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия допускает иностранных студентов к своим технологиям в области энергетики и включает их в...

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«Ключевым для развития любой страны и континента являются собственные кадры. Собственные люди, которые родились в этой стране и любят ее. Хотят выучиться и вернуться. А не так, чтобы поучиться в Лондоне и там остаться. Или перебраться в Нью-Йорк, потому что там трава зеленее, а доллар вкуснее. Нужно настраивать молодежь, что мир неустойчив, тренды глобализации разрушаются. Мир не выдержал глобализацию по единым лекалам.

Нам нужно сосредоточиться на подготовке кадров в области энергетики, которые через некоторое время возглавят отрасли в своих странах. И я верю, что на новом витке мы уже будем объединяться не под давлением отдельных стран, а как единое целое, учитывающее общие интересы всех народов мира», – сказал Сухих.

При этом он отметил, что большая часть иностранных студентов из Африки и Латинской приезжают в Россию учиться атомной энергетике, но не проявляют интереса к нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и биотопливу.

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