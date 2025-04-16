Российско-американская сделка о размене Украине на пороге – Бондаренко

США и Россия уже ведут подготовку к соглашению о разделе Украины.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский говорит, что Уиткоф как-то не свою компетенцию демонстрирует и так далее, но я боюсь, чтобы не повторилась ситуация, при которой, например, в 1939 году какой-нибудь Мостицкий или Рыдз-Смиглы в Польше сказали бы, что что Молотов и Риббентроп тоже не особо демонстрируют те вопросы, которые лежат в их компетенции. Я очень боюсь, как бы за спиной Украины не произошла сделка, а мы ее видим в принципе, мы на пороге этой сделки, когда определенные вопросы уже не будут решаться Киевом.

Сколько раз Зеленский говорил, что не будет никаких разговоров об Украине без Украины, но мы видим, что эти разговоры стали абсолютной нормой. Вот сколько говорила Украина о том, что Запад нас не сдаст, но Запад, не особо даваясь в какие-то этические нормы и не особо вспоминая о нормах и приличиях и каких-то принципах, о которых говорилось ранее, он попросту ведет свой диалог с Россией, не особо вдаваясь в интересы Украины. И в этой ситуации, я думаю, что вполне возможно, что Украину попросту могут разменять.

Нас очень долго держали в розовых очках, в теплой ванной, потому что, Зеленский говорит, что он лучше всех знает в уровнях компетенции тех или иных политиков международных, Буданов говорит, что не всю правду можно говорить во время войны и так далее, а на самом деле эта ситуация на сегодняшний день является очень опасной. Я уже несколько раз говорил, что мы можем оказаться в ситуации, при которой 20% украинской территории будут оккупированы Россией и 80% будут оккупированы Соединенными Штатами. Чем не пакт Молотова-Риббентропа?», – заявил Бондаренко.