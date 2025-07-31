Российский офицер: США превращают Японию в новый Третий рейх – это очень серьёзно
Новость о том, что Япония планирует развернуть базирование ракет, добивающих до Владивостока, особенно актуальна на фоне 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потому что мы победили как раз милитаристскую Японию, и она была демилитаризована. Но в Японии в течение десятилетий происходят процессы, которые очень напоминают происходившее в Германии в 30-е годы. Когда Гитлер в кратчайший срок подготовил страну к серьёзной войне, что доказал, начиная с 36-го года в Испании, три года всего лишь понадобилось… Дальше, у Японии нет вооружённых сил, но есть силы самообороны – но такие, что «мама не горюй».
У них построен мощнейший флот. Причём, они, как и Гитлер, лукавят. Они называют вертолётоносцы эсминцами. Ну, назовите ещё катером – суть-то от этого не изменится!.. У них серьёзные вооружённые силы уже есть, и эти ракеты – лишь мелкий штришок дополнения к потенциалу, которым они обладают», – сказал Горбачёв.
Он подчеркнул, что если у японцев чего-то и нет, им это подбросят американцы.
«Американцы совершенствуют их силы самообороны современным оружием, начиная от F-35 и заканчивая «Томагавками». Потому эта новость заслуживает внимания, хотя, это и не новость. Здесь, пользуясь юбилеями, о которых я сказал, а сейчас будет юбилей атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, через неделю.
Эти темы нам надо раздувать как можно больше информационно и медийно. Конечно, они забыли. И преломлять это в прикладном характере», – призвал каперанг.
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