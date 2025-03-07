Российские ракеты и дроны поразили украинские промышленные объекты

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Сегодня Россия нанесла ракетно-дроновый удар по тыловым украинским объектам.

Как сообщают украинские мониторинговые ресурсы, первые ракеты стратегические бомбардировщики выпустили в 3.15. Менее чем через час произошли повторные пуски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одной из целей стали газовые объекты, судя по информации западноукраинских гауляйтеров.

«Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа», – написал глава Тернопольской обладминистрации Вячеслав Негода.

По словам харьковского мэра Игоря Терехова, в городе было попадание по «инфраструктурному объекту», где начался пожар. Он добавил, что пострадал и многоквартирный дом рядом.

«Противник заявляет о 10-15 ракетных прилетах + прилетах дронов-камикадзе. Поражались объекты энергетики, различная инфраструктура и аэродром. С учетом того, что комбинированная атака продолжается со вчерашнего вечера, суммарно уже несколько десятков прилетов дронов и ракет», – утверждает российский военный обозреватель Борис Рожин.

Кроме того, на исходе вчерашнего дня несколько прилетов было в Одессе, где, как сообщает местные паблики была поражена подстанция.