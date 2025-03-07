Российские ракеты и дроны поразили украинские промышленные объекты

Игорь Шкапа.  
07.03.2025 09:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1200
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Сегодня Россия нанесла ракетно-дроновый удар по тыловым украинским объектам.

Как сообщают украинские мониторинговые ресурсы, первые ракеты стратегические бомбардировщики выпустили в 3.15. Менее чем через час произошли повторные пуски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня Россия нанесла ракетно-дроновый удар по тыловым украинским объектам. Как сообщают украинские мониторинговые ресурсы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Одной из целей стали газовые объекты, судя по информации западноукраинских гауляйтеров.

«Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа», – написал глава Тернопольской обладминистрации Вячеслав Негода.

По словам харьковского мэра Игоря Терехова, в городе было попадание по «инфраструктурному объекту», где начался пожар. Он добавил, что пострадал и многоквартирный дом рядом.

«Противник заявляет о 10-15 ракетных прилетах + прилетах дронов-камикадзе. Поражались объекты энергетики, различная инфраструктура и аэродром. С учетом того, что комбинированная атака продолжается со вчерашнего вечера, суммарно уже несколько десятков прилетов дронов и ракет», – утверждает российский военный обозреватель Борис Рожин.

Кроме того, на исходе вчерашнего дня несколько прилетов было в Одессе, где, как сообщает местные паблики была поражена подстанция.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить