Часть сербов поддерживает российских либералов и фашистский режим в Киеве. Таковы плоды евроинтеграции, которой придерживаются власти страны во главе с Александром Вучичем.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает политический аналитик Славишa Батко Милачич.

1.Геополитическая ориентация и влияние Брюсселя

Принимая во внимание, что официальная политика Сербии заключается в вступлении в Европейский Союз, некоторые сербы следуют официальной версии Брюсселя. Также Европейский Союз, и особенно некоторые члены Евросоюза, такие как Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия и Швеция, финансируют значительное количество неправительственных организаций в Сербии, а также СМИ. При этом они оказывают значительное влияние на общественное мнение в Сербии. Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, ее посольство в Белграде очень активно способствует вступлению Сербии в ЕС, а также осуждает Россию за войну на Украине.

2.Идеологический нарратив

Большинство сербских либералов придерживаются навязанной Брюсселем версии. Россия — агрессивная страна, а Украина — демократическая страна, где соблюдаются права всех граждан и нет дискриминации в отношении этнических русских или Русской православной церкви. Однако здесь следует отметить, что российские и пророссийские СМИ полностью развенчали этот нарратив и что подавляющее большинство граждан Сербии в него не верят, даже больше, чем определенное число сербских либералов. Однако давление со стороны Брюсселя настолько сильно, что даже правительство Сербии проводит нейтральную политику и не встает на сторону России. Пожалуй, можно сказать, что политика России в отношении руководства Сербии слишком мягкая.

3.Коммерческие и политические интересы

Важным аспектом является экономическое влияние или давление. В частности, в Сербии на предприятиях из Евросоюза работают более 280 000 человек. Кроме того, правительство Сербии экспортировало в Украину оружие на сумму более 800 миллионов долларов. Плюс ко всему, сербское руководство получило политическую поддержку, учитывая низкую поддержку среди граждан. Все это приводит к тому, что либералы в Сербии чувствуют себя сильнее и что украинская риторика поддерживается

4.Фактор Трампа

Приход Дональда Трампа уже вызвал переполох среди либералов Сербии. А именно, до сих пор инициатором антироссийской пропаганды в Сербии был Вашингтон, с приходом Трампа все затихло, и все давление теперь переключилось на Брюссель и Сороса. Однако Трамп пока не назначил своих людей в Госдепартамент, поэтому политика в отношении Западных Балкан в настоящее время находится в вакууме. Новым послом США в Белграде стал Марк Брнович (серб по происхождению), поэтому только с его прибытием в Белград мы узнаем, изменит ли Трамп антироссийскую риторику, чего ожидают все аналитики. В любом случае, фактор Трампа, несомненно, вызвал ажиотаж среди сербских либералов.

Насколько велико количество в вашей стране количество релокантов – бежавших из России противников Путина? Как их воспринимают местные жители? Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

По официальным данным, в настоящее время в Сербии находится около 140 тысяч русских иммигрантов, тогда как неофициальные оценки числа вновь прибывших россиян колеблются от 200 тысяч до 300 тысяч. Однако большинство российских эмигрантов — не либералы и противники Путина, но люди, которые приехали в Сербию в первую очередь по экономическим причинам, а затем из-за войны.

Особенности новой волны эмигрантов.

Значительное число людей имеют высшее образование, связаны с ИТ, наукой и творческими профессиями.

Меньшее число людей придерживается более либеральных взглядов, чем большинство сербов.

Для значительной части из них Сербия является временным местом назначения. Важно подчеркнуть, что у сербов и русских много общего, особенно в религии и истории, поэтому приезд в Сербию — логичный выбор.

Как их воспринимают местные жители?

Кто рад:

Работодатели в сфере ИТ и других высокотехнологичных отраслях, поскольку приток специалистов укрепляет экономику. Кроме того, переселенцы из России значительно подняли цены на недвижимость и укрепили местную экономику.

Сербы очень позитивно относятся к русским как к братьям. Поэтому россияне чувствуют себя в Сербии очень комфортно. Россия — любимая страна в Сербии, а президент Путин — любимый политик. В Белграде каждый найдет множество магазинов, продающих футболки с изображением президента Путина. Они также относятся к ним положительно.

Кто недоволен:

Существует недовольство теми россиянами, которые настроены либерально и антипутински, и пытаются навязать это местному населению. Кроме того, их либеральные взгляды на мир неприемлемы для абсолютного большинства сербов.

Конфликты и политическая активность.

Ранее перемещенные либералы активно проводили антипутинские и проукраинские мероприятия, однако из-за недовольства местного населения протесты прекратились. Сербские власти не вмешивались в протесты, но и не поддерживали их в СМИ. Более того, сербские спецслужбы следили за некоторыми лидерами протестов, поскольку считали их угрозой безопасности Сербии.

Теперь больше нет протестов и нет напряженности. Абсолютное большинство граждан Сербии поддерживают Россию, которую считают братским государством. И это понятно всем российским переселенцам, особенно либеральным.