Российские дроны все чаще долетают до центра Киева

Игорь Шкапа.  
13.06.2025 12:12
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Усовершенствование российских ударных дронов стало большой проблемой для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Усовершенствование российских ударных дронов стало большой проблемой для Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Я живу на Печерске. И впервые за три года слышал так близко к центру такое количество дронов. Очевидно, что они их усовершенствовали. Это огромная дилемма, что нам делать. Как бы ни стебались над врагом, они взяли шахед и усовершенствуют, усовершенствуют и усовершенствуют его», – признает Железняк.

В свою очередь украинский военный аналитик Сергей Флеш рассказал, что русские в сжатые сроки построили заводы, выпускающие дроны, и продолжают масштабировать производство, причем максимально из российских комплектующих.

По его оценке, Россия в восемь раз увеличила выпуск ударных дронов.

Жалуется и эксперт на большое количество обманок, которые не только отвлекают ПВО, но и несут боевой заряд.

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