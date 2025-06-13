Российские дроны все чаще долетают до центра Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Усовершенствование российских ударных дронов стало большой проблемой для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я живу на Печерске. И впервые за три года слышал так близко к центру такое количество дронов. Очевидно, что они их усовершенствовали. Это огромная дилемма, что нам делать. Как бы ни стебались над врагом, они взяли шахед и усовершенствуют, усовершенствуют и усовершенствуют его», – признает Железняк.

В свою очередь украинский военный аналитик Сергей Флеш рассказал, что русские в сжатые сроки построили заводы, выпускающие дроны, и продолжают масштабировать производство, причем максимально из российских комплектующих.

По его оценке, Россия в восемь раз увеличила выпуск ударных дронов.

Жалуется и эксперт на большое количество обманок, которые не только отвлекают ПВО, но и несут боевой заряд.