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Российская армия практически в круглосуточном режиме продолжает наносить удары по тыловым объектам на подконтрольно киевскому режиму территории.

В очередной раз дроны атаковали в Днепроптеровской области город Павлодар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Повреждено транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров», – сообщил гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак.

Павлоград, где находятся ряд важных предприятий, регулярно становится объектом для ударов. Так, 19 июля местные власти заявили, что город пережил самую мощную атаку с 2022 года. Здесь находится химзавод, который, кроме прочего, выпускает топливо для ракет.

Ночью звучали взрывы в Очакове Николаевской области. Проект Lostarmour пишет, что был удар ОТРК, при этом глава Николаевской области Виталий Ким утверждает, что работала российская РСЗО.

Один из координаторов пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев пишет, что в Очакове ВС РФ отрабатывали по прибрежной инфраструктуре и системам ПВО в районе Очакова.

«Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими. Повторяемость ударов указывает на наличие уклоняющихся или мобильных целей», – отмечает он.

Ряд взрывов были зафиксированы в Харькове. Мэр Сергей Терехов сообщил о нескольких возгораниях.