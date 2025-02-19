Российские дроны разнесли подстанцию в Одессе

Игорь Шкапа.  
19.02.2025 08:21
  (Мск) , Киев 
Просмотров: 1368
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью российские дроны провели мощнейшую атаку на Одессу.

В результате была поражена подстанция, а в городе начались серьезные проблемы с электроснабжением.

Минувшей ночью российские дроны провели мощнейшую атаку на Одессу. В результате была поражена подстанция,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Мониторинговый канал «Типичная Одесса» насчитал порядка 15 прилетов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основным объектом атаки стала подстанция на Таирова.

«От этой подстанции питается весь промрайон, несколько заводов, где после Телекартприбора развернули производства», – уточняет паблик.

При этом отмечалась крайне низкая эффективность ПВО.

Местные власти отчитались о проблемах со светом и водоснабжением.

«В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро, водо и теплоснабжение в большой части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. В городе разворачивается оперативный штаб. Вместе со специалистами оцениваем последствия», – написала в своем тг-канале мэрия Одессы.

Кроме того, взрывы звучали в Киеве, но пока данных о результатах нет.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить