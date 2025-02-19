Российские дроны разнесли подстанцию в Одессе

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Минувшей ночью российские дроны провели мощнейшую атаку на Одессу.

В результате была поражена подстанция, а в городе начались серьезные проблемы с электроснабжением.

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Мониторинговый канал «Типичная Одесса» насчитал порядка 15 прилетов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основным объектом атаки стала подстанция на Таирова.

«От этой подстанции питается весь промрайон, несколько заводов, где после Телекартприбора развернули производства», – уточняет паблик.

При этом отмечалась крайне низкая эффективность ПВО.

Местные власти отчитались о проблемах со светом и водоснабжением.

«В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро, водо и теплоснабжение в большой части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. В городе разворачивается оперативный штаб. Вместе со специалистами оцениваем последствия», – написала в своем тг-канале мэрия Одессы.

Кроме того, взрывы звучали в Киеве, но пока данных о результатах нет.