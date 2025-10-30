Российская армия освободит Мирноград, даже не заходя в него – украинский эксперт
Как только будет освобождён Красноармейск (Покровск), падёт и укрепрайон ВСУ в Мирнограде.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState» Роман Погорелый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам наконец нужно научиться исправлять свои ошибки. Ещё рано говорить, что на истории с трубами мы научились. Ещё могут вылезти во многих местах из труб.
Должны были научиться после первого случая – но произошёл и второй, и третий. Так что уже не знаю», – сказал Погорелый.
«А в Покровск они и без трубы залезли, ещё худшим способом. А если возьмут Покровск, то возьмут и Мирноград, даже не заходя туда. Даже не знаю, как это назвать.
Людей, которые отвечали за оборону этих мест, не знаю, что нужно с ними сделать за это. Вся логистика в Мирноград идёт через Покровск», – резюмировал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: