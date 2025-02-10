Российская армия готовится к броску на Днепр и Запорожье

Анатолий Лапин.  
10.02.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия в последние время снизила темпы наступления, накапливая силы для новых ударов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в последние время снизила темпы наступления, накапливая силы для новых ударов. Об...

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«Выглядит так, что-то ли силы сторон истощились, и пока не будут переброшены резервы какие-то дополнительные, новых масштабных наступлений невозможно. То ли Россия избегает сейчас лишней конфронтации на фоне начавшегося переговорного процесса. Она не хочет, чтобы Зеленский выиграл голову Трампа, обвинив Россию в срыве переговорных усилий, в том, что Россия, наоборот, используя переговоры, перешла в новое большое наступление. То ли Россия готовит где-то еще, где-то концентрируются силы для чего-то еще.

Первое направление, конечно, это Запорожье, после падения Большой Новоселки есть возможность наступать в Запорожскую и Днепропетровскую области, сминая Гуляйполе, Орехов, степи. Серьезных оборонительных сооружений нет, больших городов нет, есть возможность наступать на Запорожье, потенциально на Днепр, Днепропетровскую область», – заявил Бортник.

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