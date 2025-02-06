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Российская армия даже не заметит, что зашла на территорию Днепропетровской области в процессе освобождения Покровска. Для нее важнее рельеф местности и перерезание логистики, а не условная линия на карте.

Об этом в эфире «11 канала» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший в украинскую армию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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