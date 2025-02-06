России не важны админграницы, их нет на военных картах – донецкий коллаборант

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Российская армия даже не заметит, что зашла на территорию Днепропетровской области в процессе освобождения Покровска. Для нее важнее рельеф местности и перерезание логистики, а не условная линия на карте.

Об этом в эфире «11 канала» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший в украинскую армию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия даже не заметит, что зашла на территорию Днепропетровской области в процессе освобождения...

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«Иногда бесит читать эти заголовки, что, вот, до Днепропетровской области осталось, враг может зайти в Днепропетровскую область. Ни у нас, ни у врага, на наших картах, на планшетах нет административных границ. Они никому не интересны. Врагу нужен Покровск, он хочет его обойти.

Если ему придется зайти на километр, на два, согласно рельефа, в Днепропетровскую область, он этого не заметит, это не имеет значения. Так же и для нас Украина и там, и там. Я говорю, админграниц у нас вообще нет на картах. Важен рельеф, трассы, застройка – это важно, а админграницы никому не интересны между областями», – заявил Сазонов.

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