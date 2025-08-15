«Решим с вами по щелчку» – генерал Гурулев дал ответ азербайджанскому депутату-грубияну
Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев уничижительно охарактеризовал азербайджанскую армию.
Так он ответил в интервью «Политической России» на оскорбления в адрес армии РФ со стороны депутата азербайджанского парламента Расима Мусабекова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По поводу армии Азербайджана. У них головокружение от успехов. Они этих оборванцев с Армении победили и считают, что они великие. Именно, оборванцев. Там не армия, а недоразумение. А вы представьте, сейчас на Украине все потихонечку закончится, и этот миллион придет туда», – сказал Гурулев, напомнив, что азербайджанская армия воюет советским и российским оружием.
Мусамбеков утверждал, что Граница Азербайджана с Россией – это большие Кавказские горы, и поэтому от российской армии «останутся ошметки».
«Я этому другу хочу напомнить, что у нас в Чечне все нормально получилось. Мы имеем колоссальный опыт ведения боевых действий в горной местности. По сравнению с Украиной вопрос Азербайджана в военном плане решается по щелчку», – сказал Гурулев.
