«Решим с вами по щелчку» – генерал Гурулев дал ответ азербайджанскому депутату-грубияну

Елена Острякова.  
15.08.2025 19:26
Азербайджан, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев уничижительно охарактеризовал азербайджанскую армию.

Так он ответил в интервью «Политической России» на оскорбления в адрес армии РФ со стороны депутата азербайджанского парламента Расима Мусабекова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу армии Азербайджана. У них головокружение от успехов. Они этих оборванцев с Армении победили и считают, что они великие. Именно, оборванцев. Там не армия, а недоразумение. А вы представьте, сейчас на Украине все потихонечку закончится, и этот миллион придет туда», – сказал Гурулев, напомнив, что азербайджанская армия воюет советским и российским оружием.

Мусамбеков утверждал, что Граница Азербайджана с Россией – это большие Кавказские горы, и поэтому от российской армии «останутся ошметки».

«Я этому другу хочу напомнить, что у нас в Чечне все нормально получилось. Мы имеем колоссальный опыт ведения боевых действий в горной местности. По сравнению с Украиной вопрос Азербайджана в военном плане решается по щелчку», – сказал Гурулев.

