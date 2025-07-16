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США могут предоставить Украине ракеты «АТАКМС» большой дальности, чтобы она могла наносить удары по российским военным аэродромам.

Об этом военный обозреватель-русофоб таблоида «Бильд» Юлиан Репке заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«АТАКАМСы», я думаю, вполне могут дать, потому что об этом речь шла еще при Байдене. Только Байден давал другую модификацию, имеющую меньшую дальность – 165 км. А сейчас говорят про 300 км. Этого все равно недостаточно, чтобы добить до Москвы, но этого достаточно, чтобы достать до Милерово и других военных аэродромов в Ростовской области и Краснодарском крае. Так что эффект от этого будет», – считает немец.

Он полагает, что эти ракеты поставят уже в ближайшее время.

«Сейчас объявили, что этот пакет военной помощи, который Америка поставит, а европейцы оплатят, стоит 10 млрд долларов. В него входят две системы «Пэтриот», может, три. В любом случае это 6-7 млрд долларов. Остается еще минимум три миллиарда. Это могут быть «АТАКАМСы» или другое наступательное оружие», – сказал Репке.

При этом он отметил, что «немедленной отдачи не будет», и российское наступление не остановится, но расчет на то, что Россия испугается и перестанет отправлять на Украину новые войска.