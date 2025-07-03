Радость британцев оказалась преждевременной: Черноморский флот жив и наносит смертельные удары – американский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия «сняла белые перчатки» и наносит эффективные удары по Украине.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За последние две-три недели русские провели еще более впечатляющие и масштабные воздушные атаки на крупные украинские города. Они перешли к действиям, к которым раньше относились очень осторожно, чтобы не вызвать резкую критику на Западе. Они атаковали Украину к западу от Львова, то есть между Львовом и польской границей, где находятся перевалочные пункты для всей военной техники, поставляемой из США и Западной Европы», – сказал Доктороу.

Он утверждает, что в российских атаках активное участие принимает Черноморский флот.