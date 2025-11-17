Путём узника Тайчибекова. Казахстан бросил в тюрьму очередного блогера-русофила

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Казахстане на 3 года 9 месяцев заключения осужден блогер-русофил из Кокшетау Аслан Тулегенов, известный в сети, как «Северный Казах».

Этнократический режим Астаны осудил его якобы за «разжигание межнациональной розни», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тулегенов получил известность благодаря тому, что выступал за цивилизационное единство русских и казахов и против местных националистов-ксенофобов, ненавидящих всё русское и поддерживающих Украину.

«Я очень хочу, чтобы Россия стала духовным лидером всего человечества. Русский мир — это не зло, это добро, нацеленное на создание справедливого мироустройства на земле без рабовладельческого строя… Русские никогда не вели колониальную политику. Это была политика братская», – писал он в ответ на обвинения казахских нацистов, упрекавших Россию в колониальном порабощении несуществовавшего в прежние века Казахстана, появившегося исключительно благодаря коммунистической власти.

Понятное дело, что такой человек быстро стал объектом нападок национально озабоченных русофобов, которые постоянно атаковали и провоцировали его в комментариях. Отвечая на одно из подобных нападений, Тулегенов использовал нецензурную лексику, что и дало местным органам интерпретировать его слова, как пресловутое «разжигание».

С большой долей уверенности можно предположить, что провластных нацпровокаторов вдохновил прежний сфабрикованный процесс против ещё одного яркого русофила, выступающего за единство Казахстана и России Ермека Тайчибекова, которого вторично осудили на десять лет.

До него показательно был осужден на 21 год политический оппонент Нурсултана Назарбаева, бизнесмен, целенаправленно поддерживавший русскую общину Казахстана и укрепление связей с Россией на уровне Госдумы Тохтар Толешов.

Теперь казахстанские русофилы всерьёз опасаются, что аналогичная судьба может ожидать и другую яркую блогершу – Алию Толстых, выступающую в сети под ником «Русская Казашка».

Что характерно, ряд политиков и даже госслужащих Казахстана выступают за реабилитацию боевиков Туркестанского Легиона СС, и никто их не штрафует и не арестовывает.

Также режим Астаны продолжает уголовно преследовать казахстанских граждан – ополченцев ЛДНР и участников СВО, активно переименовывает исторические русские топонимы на псевдотюркские, запрещает мероприятия на 9 мая, шествия Бессмертного полка и георгиевскую ленту.

При этом постсоветская республика активно распродаёт свои природные богатства европейцам, британцам и американцам, переводит армию на стандарты НАТО, а казахский язык – на латиницу.

В ходе недавнего визита в Москву президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев много говорил об исторических связях и стратегическом партнёрстве с Россией. Хотя за несколько дней до этого говорил в глаза президенту США Дональду Трампу, что тот «великий лидер, государственный деятель, посланный небесами».

Но, что характерно, никто из российской делегации в ходе общения с делегацией Астаны даже не назвал имена Тулегенова, Тайчибекова и Толешова.