Путину нельзя встречаться с загнанной крысой Зеленским – украинский дипломат

Президенту России Владимиру Путину опасно встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что тот не понимает последствий своих действий и вполне может совершить провокацию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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