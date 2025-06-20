Путину нельзя встречаться с загнанной крысой Зеленским – украинский дипломат

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Президенту России Владимиру Путину опасно встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что тот не понимает последствий своих действий и вполне может совершить провокацию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту России Владимиру Путину опасно встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что...

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«Я думаю, Владимир Путин просто так сказал, что может встретиться с Зеленским, без вопросов. Хотя я бы не советовал Путину встречаться с Зеленским, потому что загнанная крыса уже может пойти на все. Я думаю, вплоть до того, что, сотрудничая со спецслужбами, угроза жизни президента Российской Федерации может быть на этой встрече.

Не физически как давление, а что-то может быть провокация тех же самых западных спецслужб, чтобы потом: «Вы видите, возраст и все остальное». Ну, я имею ввиду, что даже вплоть до того, что отравить и все остальное, может Зеленский пойти на это его наплевать на то, что будет он не понимает, как это работает, его ликвидируют, но он готовит на это пойти», – заявил Телиженко.

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