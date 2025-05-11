Путин сделал свой ход в ответ на ультиматум Запада

Владимир Путин на экстренной ночной пресс-конференции предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле – без каких-либо предварительных условий. И уже там договариваться о возможном «реальном перемирии», но, самое главное, – «устранить первопричины конфликта».

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в 2022 году. Прямые переговоры без предварительных условий. Начать предлагаю без промедления – в следующий четверг 15 мая в Стамбуле – там, где они проводились ранее», – сказал Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Обозреватель Юрий Подоляка трактует это так:

«Если просрочке есть что, сказать, кроме «нам нужна передышка, чтобы собраться с силами», Россия готова говорить. Долго говорить, столько, сколько надо. И все это время война будет продолжаться».

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает :

«Объявление переговоров сталкивает США и Англию (Трампа и Сити) в борьбе за контроль над Зеленским. Англичане и провокацию в Стамбуле, чтобы все сорвать, могут сварганить».

Сенатор Андрей Клишас уточняет:

«Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания. Несмотря на все усилия «друзей» Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении».

Кстати, Путин в обращении подробно упомянул, как ВСУ нарушали 137 раз и месячный мораторий на удары по объектам энергетики, и Пасхальное перемирие, а накануне Дня Победы запустили по России более чем 500 дронов, 45 морских беспилотников, а также ракеты западного производства, а ещё пытались прорвать госграницу в 5 местах.

«Зеленский, подстрекаемый европейскими кураторами, ни в какой Стамбул не поедет. Всё остаётся, как есть… Путин не зря так детально говорил о нарушениях всех перемирий со стороны Украины. По моим наблюдениям, для него очень важна юридическая составляющая и закономерность всех его решений. То есть, всё, что будет дальше происходить на фронте и с Украиной в целом – вина Зеленского и западных кураторов. Также, одновременно намекая, что Трамп нихрена не контролировал своих обезьянок, а, значит, чтоб потом не обижался на дальнейшие действия России», – так трактует происходящее экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Даже если Зеленский согласится на переговоры, Россия выставит требования, которые бандеровский режим в Киеве не примет, считает политолог Алексей Пилько.

«Как и следовало ожидать, высказанный в довольно наглой манере ультиматум «европейской четвёрки» был Россией отвергнут: вместо 30-дневного перемирия в виде «заморозки» конфликта по линии фронта Путин предложил возобновить 15 мая прерванные переговоры в Стамбуле образца 2022 года… У Москвы уже готова переговорная позиция, от которой она вряд ли отойдёт: конституционные границы (то есть вывод украинских войск с занимаемых ими территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), а также нейтральный статус Украины и демилитаризация ВСУ».

Военный эксперт Александр Артамонов соглашается:

«Представляется, что слова президента об устранении первоначальных причин конфликта делают согласие между Москвой и Киевом невозможным. По сути, речь идёт о возвращении к вопросу о денацификации, то есть изменению краеугольного камня Киевского режима».

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценивает ситуацию так:

«Европа с ее ультиматумом – послана, Трампу – уважение, Зеленскому – предложено 15 мая начать в Стамбуле прямые переговоры… Откажутся – будем продолжать СВО, без мораториев – т.е. мочить объекты незалежной энергогенерации».

Политолог Максим Жаров связывает жесткую позицию Кремля с успешными переговорами с Китаем.