Путин посоветовал успокоиться «тугодумам», жаждущим стратегического поражения РФ
Уже очевидны не только провал политики антироссийских санкций, но и невозможность в целом изолировать Россию от остального мира.
Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сколько усилий приложили наши оппоненты, чтобы вышибить Россию из мировой системы, загнать в изоляцию и экономическую автаркию? По количеству и объёму введённых карательных мер, стыдливо называемых «санкциями», Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. И что, добились своего? Эти усилия потерпели полный крах.
Россия продемонстрировала высочайшую устойчивость, способность выдерживать внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. И мы испытываем законную гордость за Россию, за наших граждан и за наши вооружённые силы.
Но оказалось, что та самая мировая система, из которой нас пытались выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за территории, населения, потенциала, ископаемых (хотя, всё это важно), а потому что мировой баланс без России не выстраивается. Думаю, те кто пробовали это разрушить, в этом убедились», – сказал Путин.
В то же время, он отметил, что «некоторые» всё же упорно продолжают пытаться «нанести России стратегическое поражение».
«Если они не видят обречённость этого плана, всё-таки, надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдёт до самых упрямых тугодумов. Уже не раз шумели, пытались полной блокадой народ России, как они выражались, «заставить страдать», строили планы – один фантастичнее другого.
Мне кажется, пора успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении», – заключил президент.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: