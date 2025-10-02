Путин посоветовал успокоиться «тугодумам», жаждущим стратегического поражения РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже очевидны не только провал политики антироссийских санкций, но и невозможность в целом изолировать Россию от остального мира.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько усилий приложили наши оппоненты, чтобы вышибить Россию из мировой системы, загнать в изоляцию и экономическую автаркию? По количеству и объёму введённых карательных мер, стыдливо называемых «санкциями», Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. И что, добились своего? Эти усилия потерпели полный крах. Россия продемонстрировала высочайшую устойчивость, способность выдерживать внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. И мы испытываем законную гордость за Россию, за наших граждан и за наши вооружённые силы. Но оказалось, что та самая мировая система, из которой нас пытались выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за территории, населения, потенциала, ископаемых (хотя, всё это важно), а потому что мировой баланс без России не выстраивается. Думаю, те кто пробовали это разрушить, в этом убедились», – сказал Путин.

В то же время, он отметил, что «некоторые» всё же упорно продолжают пытаться «нанести России стратегическое поражение».